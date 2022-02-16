رئيس أوبك: لا حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط

قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، برونو جان ريتشارد إيتوا، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وشركات النفط لا تستثمر بما يكفي، وعلينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب.

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وأوضح أن هناك ارتفاعا سريعا في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، وبينما زاد إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية إذ لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج، نقلاً عن رويترز.

وتابع: "السؤال هو كم من الوقت يحتاج إنتاج المزيد من الخام".

وأكد رئيس أوبك، أننا نحتاج التزاما من جميع الأطراف بشأن الإمدادات بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في أوبك+.

وأوضح برونو جان ريتشارد إيتوا، أن أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا.

وقال رئيس أوبك إن مهمة المنظمة هي استقرار السوق وتحقيق التوازن.

انتعش النفط اليوم الأربعاء، بعد أكبر خسارة في يوم واحد هذا العام، حيث حاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية في طريقها للانفراج بعد أن قالت روسيا إنها سحبت بعض القوات من الحدود.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط صوب 93 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 3.6% يوم أمس الثلاثاء، عقب إعلان موسكو، فيما يتجه خام القياس العالمي "برنت" صوب 94 دولاراً.