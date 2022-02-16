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مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.1 مليون برميل مخالفة للتوقعات

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مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
أسعار النفط

مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.1 مليون برميل مخالفة للتوقعات

تعافى الاقتصاد الأميركي عزز الطلب على الوقود

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حتى مع انخفاض المخزونات في مركز كاشينغ الرئيسي إلى أدنى مستوى منذ 2018.

وانخفضت مخزونات الوقود وتجاوز الطلب الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، إذ بلغ إجمالي إمدادات المنتجات على مدى 4 أسابيع ​​22.1 مليون برميل يوميا في المتوسط، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وتعافى الاقتصاد الأميركي سريعا من الركود الناجم عن فيروس كورونا، مما عزز الطلب على الوقود.

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وزادت مخزونات النفط الخام 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 فبراير/ شباط لتصل إلى 411.5 مليون برميل وذلك مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.9 مليون برميل إلى 25.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 675 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وزيادة معدلات تشغيل المصافي 2.9%.

كما انخفضت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بارتفاع قدره 550 ألف برميل.

وأظهرت البيانات هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل.

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