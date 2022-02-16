وكالة الطاقة الدولية: ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز لعدة سنوات

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأربعاء، إننا ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز لعدة سنوات قادمة، متوقعاً عودة الطاقة النووية.

ولفت مدير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسعار الغاز تضع عبئا على الاقتصاديات الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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وقال إنه من المهم أن يقلص منتجو "أوبك+" الفجوة بين الأهداف وما يتم إنتاجه فعليا في الوقت الحالي، معبراً عن أمله في أن تقلص "أوبك+" الفجوة في المعروض.

كما أضاف بيرول أنه يأمل في أن تخفف زيادة إنتاج النفط من أميركا والبرازيل الضغط على الأسعار.

يشير تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط في تقريرها الشهري، إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية عدلت يوم الجمعة بالرفع، تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أي أقل بقليل من 1% من سوق النفط العالمية البالغ حجمها 100 مليون برميل يوميا، بعد إعادة تقييم الطلب على البتروكيماويات في الصين والمملكة العربية السعودية.

ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن الطلب في عام 2021 تجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.