"الوكالة الدولية": نساعد مصر والسعودية في تطوير الطاقة النووية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر بالسعودية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تعمل مع مصر والسعودية لمساعدتهما في تطوير الطاقة النووية.

وتسعى مصر والسعودية إلى تنفيذ برامج للاستخدام السلمي للطاقة الذرية، لتوليد الكهرباء، وبعض الاستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية.

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وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، في تصريحات سابقة، إن السعودية سعت إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030".

وبحسب تصريحات سابقة، للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، فإن مصر ستشهد بين عامي 2026 أو 2027 بداية عمل أول مفاعل نووي بتقنية روسية في مصر.

وتواصل مصر وضع الخرسانات والمرافق المختلفة في محطة الضبعة، بالتنسيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة الضبعة.

ومنحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر الموافقة على إذن للحصول على استخدام المواد الإشعاعية.