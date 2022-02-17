النفط يتراجع بأكثر من 2%.. برنت دون 93 دولاراً

تراجع النفط بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية، وهو ما واجه أثر استمرار المخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7% إلى 91.16 دولار للبرميل بعد أن أغلق على زيادة 1.7% في الجلسة السابقة.

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وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6% إلى 92.38 دولار بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.

وقال كلوديو جاليمبيرتي نائب رئيس شركة الاستشارات ريستاد إنرجي "الأنباء الإيجابية بشأن المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية تقدم تهدئة لأسعار النفط العالمية تشتد الحاجة إليها، إذ تقلص إمكانية وجود إمدادات خام جديدة العجز بين العرض والطلب".

وقالت فرنسا يوم الأربعاء إن القرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع القوى العالمية لم يتبق له سوى أيام، وإن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين دعت طهران القوى الغربية إلى "الواقعية".