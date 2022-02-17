تدشين منصة بترولية بحرية في مصر بـ41 مليون دولار

وقعت بترول خليج السويس "جابكو"، الشركة المشتركة بين "دراغون أويل" منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي والهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" و"بتروجيت" وشركة خدمات البترول البحرية بقيمة 41 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى تدشين منصة بحرية لتنمية حقل "شمال صفا" ومد خطوط إنتاج بطول 10 كيلومترات وذلك لزيادة الانتاج من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم توقيع الاتفاقية في ختام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس"، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دراغون أويل"، بدرية أحمد خلفان، إن "هذه الاتفاقية المهمة تبرز دور (دراغون أويل) الفعال كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع الإمارات بمصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة تسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وأضافت أن "الاتفاقية تأتي أيضا في إطار تطوير وتحسين الأداء ضمن استكمال النمو والتوسع الاستراتيجي في السوق المصرية عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس".

وفي وقت سابق أعلنت "دراغون أويل" عن كشف بترولي جديد لها في خليج السويس، بحجم احتياطيات تقديرية يبلغ نحو 100 مليون برميل ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة "دراغون أويل" منذ أن أصبحت لاعباً فاعلاً في قطاع البترول في مصر بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بى بى" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

ومن المنتظر أن تتم إضافة الحقل إلى محفظة شركة "جابكو".