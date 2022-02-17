فنزويلا تستقبل شحنة ضخمة من المكثفات الإيرانية

أفادت بيانات لتتبع حركة السفن ووثيقة من شركة بأن شحنة حجمها 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية وصلت إلى المياه الفنزويلية هذا الأسبوع، إذ تنقل إمدادات إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي تديرها الدولة للاستخدام في تخفيف نفطها الثقيل جدا للتصدير.

كانت فنزويلا وإيران اللتان تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات قد أبرمتا العام الماضي عقدا لمبادلة المكثفات الإيرانية، وهي درجة خفيفة جدا من النفط، بالخام الفنزويلي الثقيل. وأثبتت المبادلة أهميتها في الإبقاء على إنتاج الشركة الفنزويلية وزيادة صادراتها.

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وأشارت خدمة تتبع حركة السفن تانكرتراكرز.كوم إلى أن ناقلة الخام العملاقة دان التي ترفع العلم الإيراني وتشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة دخلت مرسى ميناء خوسيه الفنزويلي يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون لتتبع حركة السفن أن أجهزة الإرسال والاستقبال بالناقلة دان لا تزال متوقفة منذ أوائل يناير/ كانون الثاني عندما عبرت خليج عمان حاملة شحنة نفط.

ولم ترد الشركة الفنزويلية ولا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي الشركة الأم لشركة الناقلات، حتى الآن على طلبات للتعقيب.

الناقلة هي ثاني سفينة إيرانية تفرغ شحنة هذا العام في فنزويلا بعد وصول ناقلة النفط العملاقة ستارلا في يناير/ كانون الثاني، والتي تملكها وتشغلها أيضا شركة الناقلات الإيرانية.

وفي العام الماضي، بادلت الشركتان الحكوميتان حوالي 4.82 مليون برميل من المكثفات مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، وهو ما نقلت سفن إيرانية معظمه.

ويشير برنامج للشركة الفنزويلية اطلعت عليه رويترز إلى أنه من المقرر أن تبدأ دان التفريغ في 22 فبراير/ شباط بعد انتهاء تفريغ ستارلا من مكثفات بمرفأ خوسيه.