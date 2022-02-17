قطر تبيع نفطها بسعر غير مسبوق

قال مصدران تجاريان مطلعان اليوم الخميس إن قطر للطاقة باعت شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل/ نيسان عند علاوات غير مسبوقة.

وذكرت عدة مصادر تجارية إن الشحنات الأربع بيعت في عطاء عند متوسط علاوة بلغ 4.44 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي قفزة من متوسط عند 2.67 دولار الشهر الماضي.

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وأضافت إن قطر للطاقة حددت بالتالي السعر في أبريل/ نيسان للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 4.45 دولار للبرميل.

وأشارت المصادر إن يونيبك اشترت اثنتين من الشحنات. ومشترو الشحنتين الأخريين غير معروفين حتى الآن.

والشحنات للتحميل في الأول والثاني من أبريل/ نيسان وفي 21 و22 من نفس الشهر وفي 27 و28 منه وفي 28 و29 منه.