واردات الهند من النفط العراقي ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال يناير

أظهرت بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن، أن واردات الهند من النفط العراقي، ارتفعت في يناير الماضي إلى أعلى مستوياتها في 29 شهرا لتبلغ نحو 1.3 مليون برميل يوميا، أي ما يمثل تقريبا ثلث الإمدادات للهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

ومن المنتظر أن تتزايد أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط هذا العام، بعد أن زادت مصفاتين هنديتين على الأقل تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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وأظهرت بيانات جمعتها وكالة "رويترز"، أن الهند استوردت 4.6 ملايين برميل يوميا من النفط في يناير، بانخفاض نسبته 1% عن الشهر السابق وبنحو 3% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وفي الفترة من أبريل 2021 حتى يناير 2022، وهي الأشهر الـ10 الأولى من السنة المالية، استوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 ملايين برميل يوميا بارتفاع 6.5% عن الفترة المقابلة من العام السابق مع زيادة تشغيل المصافي لتلبية الطلب المتزايد على الوقود.

وتشتري الهند، الخامات المتوسطة والثقيلة من الشرق الأوسط باتفاقات سنوية وبأسعار بيع رسمية، وتعتمد على السوق الفورية في أغلب متطلباتها من الخام الخفيف الخالي من الكبريت من غرب أفريقيا في الأساس.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع واردات الهند من العراق في يناير، زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% خلال ديسمبر و68.6% قبل عام، لكن على أساس السنة المالية انخفضت حصة أوبك إلى أدنى مستوياتها.

وخلال يناير، ظل العراق أكبر مورد للهند تلته السعودية، ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة ومن ثم نيجيريا.