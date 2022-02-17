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"أدنوك" تستثمر 7 مليارات درهم لتعزيز أنشطة الحفر

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أدنوك

"أدنوك" تستثمر 7 مليارات درهم لتعزيز أنشطة الحفر

ضمن خطط الشركة لزيادة إنتاجها من الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أدنوك عن ترسية عقود بقيمة 7.1 مليارات درهم لتعزيز النمو في أنشطة الحفر.

ويندرج هذا الإعلان ضمن خطط الشركة لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وقالت أدنوك إن هذه العقود التي تمت ترسيتها على شركات محلية وعالمية تسهم في خفض تكاليف الحفر.

وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قال في وقت سابق، إنه تم اعتماد استراتيجية شركة أدنوك المحدثة وخطة عملها باستثمارات 466 مليار درهم (127 مليار دولار) للخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن الخطة تتضمن إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز.

وأضاف: "نمضي بثقة من خلال أدنوك وغيرها من الشركات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لتعزيز أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية".

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