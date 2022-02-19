عقود برنت فوق 93 دولارا.. والخام الأميركي ينهي مكاسب 8 أسابيع
أداء أسبوعي متفاوت للخام وسط غموض جيوسياسي وآمال في زيادة الإمدادات
أغلقت أسعار النفط الأسبوع على تفاوت الجمعة، حيث أنهى الخام الأميركي مكاسب استمرت 8 أسابيع إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.6% إلى 93.54 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 69 سنتا، أو 0.5% عند 91.07 دولار للبرميل.
وصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر أيلول 2014 الاثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران أثر على السوق.
سجل خام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9% للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% هذا الأسبوع.
أدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.
وهدد الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وهي منتج كبير للنفط والغاز، لو أقدمت على غزو أوكرانيا. وتنفي موسكو اعتزامها الإقدام على مثل هذه الخطوة.
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