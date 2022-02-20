أرامكو: النفط والغاز جزء من تحوّل الطاقة العالمي وسيظلان لعقود
رئيس مجلس إدارة أرامكو: السيارات الكهربائية تشكل أقل من 1% من الأسطول العالمي
أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان أن تحول الطاقة يتطلب تعزيز جميع مصادرها موضحا أن السيارات الكهربائية تشكل أقل من 1% من الأسطول العالمي.
وأوضح الرميان خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، في الرياض اليوم الأحد أن النفط والغاز جزء من تحول الطاقة العالمي وسيظلان كذلك لعقود مقبلة.
كانت فعاليات المؤتمر انطلقت اليوم بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وافتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، المؤتمر الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
يناقش كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، خلال الحدث، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.
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