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إنتاج النفط الخام السعودي يتجاوز 10 ملايين ب/ي في ديسمبر

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أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
نفط وغاز

إنتاج النفط الخام السعودي يتجاوز 10 ملايين ب/ي في ديسمبر

تراجع طفيف في صادرات النفط السعودية إلى 6.937 مليون ب/ي

دبي - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد 110 آلاف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر، إلى 10.02 مليون ب/ي.

وانخفضت صادرات النفط السعودية إلى 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، من 6.949 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وفقا لبيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.117 مليون ب/ي، إلى 1.67 مليون ب/ي في ديسمبر، فيما انخفض الطلب على المنتجات النفطية بالسعودية بواقع 0.079 مليون ب/ي إلى 2.047 مليون خلال نفس الشهر.

كما زادت مخزونات النفط السعودية 2.284 مليون برميل إلى 134.662 مليون برميل.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لـ"جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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