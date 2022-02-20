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"التصدير والاستيراد" السعودي يوقع اتفاقا مع بيكر هيوز لدعم صادراتها غير النفطية

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بنك التصدير والاستيراد وبيكر هيوز
أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين بنك التصدير السعودي وبيكر هيوز
السعودية

"التصدير والاستيراد" السعودي يوقع اتفاقا مع بيكر هيوز لدعم صادراتها غير النفطية

ولاستعراض الفرص المشتركة في التبادل المعرفي

دبي - العربية.نت

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وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأحد، مُذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز بهدف استعراض الفرص المشتركة في التبادل المعرفي.

وذكر البنك في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، أن مذكرة التفاهم تستهدف أيضا دعم صادرات الشركة غير النفطية من المملكة لأسواق التصدير.

وتابع البنك: "يأتي ذلك ضمن حرصنا على دعم صادراتنا الوطنية ومنافستها عالمياً".

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وفي أكتوبر 2021، كشف الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز، لورينز سيمونيلي، عن وجود ثلاثة مشاريع للشركة في السعودية بالتعاون مع كل من أرامكو وأكوا باور لتعزيز سوق الطاقة في المملكة.

وقال سيمونيلي: "إننا ننظر بشغف إلى خططنا في المملكة لإنشاء 3 مشاريع مختلفة.. نعمل يدا بيد مع أرامكو وأكوا باور لتطوير وتعزيز سوق الطاقة هنا".

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