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ليبيا تفتتح حقلاً نفطياً جديداً

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ليبيا - نفط
منشأة نفط في ليبيا (أرشيفية)
نفط وغاز

ليبيا تفتتح حقلاً نفطياً جديداً

تشغله شركة الخليج العربي بمنطقة الحمادة

القاهرة - رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله افتتح حقل الطهارة الذي تشغله شركة الخليج العربي بمنطقة الحمادة.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل حول إنتاج الحقل.

وكان صنع الله قد قال في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاج النفط عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2022.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في أن تتمكن من زيادة الإنتاج أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنها تعتزم إضافة حقلين جديدين هذا العام مما يضيف قرابة 18 ألف برميل يوميا لطاقة الإنتاج.

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