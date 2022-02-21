الكويت تنتهي من التشغيل الكامل لمشروع استيراد الغاز في مجمع الزور

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، تشغيل مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي بشكل كامل.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة في "كيبك" وليد البدر، إن تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي لدولة الكويت بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص يعد الأول من نوعه محليا والأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والذي تم بناؤه في مرحلة واحدة.

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وأوضح البدر في بيان للشركة، أن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب وهو جزء من التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 والتي تهدف لتوفير احتياجات البلاد اللازمة من الطاقة الحالية والمستقبلية عبر توفير الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا.

وأفاد البدر بأن المشروع يلبي احتياجات محطات القوى الكهربائية من الغاز لتوليد الطاقة النظيفة خاصة خلال فصل الصيف في أوقات الذروة إضافة إلى احتياجات مستهلكين آخرين للغاز الطبيعي كمصافي النفط ومشاريع الصناعات البتروكيماوية لافتا إلى أن المشروع لديه القدرة على تزويد الشبكة المحلية بالغاز الطبيعي بطاقة قصوى تبلغ 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يوميا.

وكان تم البدء بأعمال المشروع عام 2016 بعد التعاقد مع تحالف يتألف من ثلاث شركات كورية متخصصة وهي (هيونداي الهندسية المحدودة) و(هيونداي للهندسة والانشاءات) والهيئة الكورية للغاز) لتنفيذ المشروع تكلفة إجمالية بلغت نحو 2.93 مليار دولار أميركي.

ونوه بجهود "كيبك" لضمان استمرارية العمل والتشغيل في هذا المشروع رغم التحديات الكبيرة التي واجهت أعماله أثناء جائحة كورونا.

وبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في يوليو 2021 بتوصيل الغاز الطبيعي للشبكة المحلية للغاز وصولا لمحطات الكهرباء في حين تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية للمشروع في شهر يناير الماضي.