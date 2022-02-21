الناصر: مؤشرات جيدة على مزيد من الطلب على إمدادات أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر إنه يتوقع المزيد من الطلب على المنتجات في مناطق مختلفة على الأخص في آسيا، متوقعا بعض التحسن من حيث الطلب في بقية العالم.

وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، "نرى مؤشرات جيدة على مزيد من الطلب على إمداداتنا".

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وأوضح أن الوصول إلى مستوى ما قبل الجائحة على صعيد الإمدادات أصبحت قريبة، لكنه أكد على عدم وجود استثمار كاف في القطاع.

ويرى أن هناك الكثير من الضغوط من المستثمرين والمساهمين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات على القطاع من حيث الاستثمار وتخصيص رأس المال.

وتابع: "الاستثمار البالغ 350 مليار دولار اليوم غير كاف لتلبية الطلب العالمي في الأمد القصير إلى المتوسط".

وأكد على ضرورة ضمان إمدادات طاقة بأسعار معقولة وتتمتع بالموثوقية لبقية العالم، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة مرتفعة لأسباب على رأسها الاستراتيجيات والسياسات التي تكبل الاستثمار في الكثير من مصادر الطاقة.

وبين أن أرامكو تقوم بواجبها في وضع الاستثمار الصحيح لكن أرامكو وحدها لاتكفي.

وأشار الناصر إلى أنه يجب على الجهات التنظيمية وصانعي السياسات والبنوك والمساهمين دعم المزيد من الاستثمار في القطاع وإلا سنواجه مشكلات كبيرة.