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إنتاج الفحم في الصين يرتفع إلى 12 مليون طن يوميا

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محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في الصين
محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في الصين
اقتصاد الصين

إنتاج الفحم في الصين يرتفع إلى 12 مليون طن يوميا

شركات تعدين الفحم تعمل بطاقتها القصوى لتهدئة زيادات حادة في الأسعار

بكين - رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الاثنين، إن إنتاج الفحم في البلاد عاد إلى أكثر من 12 مليون طن يومياً بحلول العشرين من فبراير/شباط، وهو مستوى يعادل متوسط الإنتاج اليومي للربع الرابع من العام الماضي.

وأضافت اللجنة أن إنتاج الفحم في يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط تأثر بعطلة العام الصيني الجديد. ولم تقدم اللجنة رقما للإنتاج لشهر يناير/كانون الثاني.

وقالت اللجنة في حسابها الرسمي على (‭Wechat‬) إن إنتاج وإمدادات الفحم في مناطق الإنتاج الرئيسية في الصين من المتوقع أن يستقر مع اعتدال الأحوال الجوية.

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وأمرت السلطات الصينية شركات تعدين الفحم بالعمل بطاقتها القصوى لتهدئة زيادات حادة في أسعار الفحم ومنع تكرار أزمة كهرباء اجتاحت البلاد في سبتمبر/أيلول وتسببت في عرقلة العمليات الصناعية وزيادة تضخم أسعار المنتجين.

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