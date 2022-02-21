رئيس أرامكو: استثمارات النفط والغاز غير كافية لتلبية الطلب العالمي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن حجم الاستثمارات العالمية في النفط والغاز البالغة 350 مليار دولار غير كافية لتلبية الطلب العالمي على النفط في الأمد القصير إلى المتوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية، أنه يجب على الجهات التنظيمية وصانعي السياسات والبنوك والمساهمين، دعم المزيد من الاستثمار في القطاع وإلا سنواجه مشكلات كبيرة.

مادة اعلانية

وأشار الناصر إلى أن أسعار الطاقة مرتفعة لأسباب على رأسها الاستراتيجيات والسياسات التي تكبل الاستثمار في الكثير من مصادر الطاقة.

وأضاف الناصر أن أرامكو تقوم بواجبها في وضع الاستثمار الصحيح لكن "أرامكو وحدها لا تكفي".