مصدر: التزام أوبك+ بالتخفيضات ارتفع إلى 129% في يناير

قال مصدر من أوبك+ لرويترز إن التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 129%، في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء ما زالوا يجدون صعوبة في زيادة إنتاجهم.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 122%، في ديسمبر/كانون الأول، و117%، في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقال المصدر إن التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ 133%، في يناير/كانون الثاني، فيما حقق المنتجون من خارج أوبك التزاما 123%.

وفي سياق متصل، عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الاثنين، بعد أن شهدت موجة تذبذبات في مطلع التعاملات وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

وبعد أن لامست العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 95 دولارا للبرميل، تراجعت على نحو طفيف بنسبة 0.01% إلى 93.53 دولار للبرميل، قبل أن تعود وترتفع قرب 94 دولارا.