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قفزة جديدة بأسعار النفط.. برنت قرب 98 دولاراً للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط نفط مناسبة
ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط

قفزة جديدة بأسعار النفط.. برنت قرب 98 دولاراً للبرميل

الخام الأميركي يرتفع 3.6%

ملبورن-رويترز

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قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا.

وندد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أميركيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2% إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت 2% أمس. وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6%، إلى 94.32 دولار للبرميل.

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