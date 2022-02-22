نفط وغاز
مصر وروسيا توقعان قريبا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي
لاستخدامه كوقود للمحركات
قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر وروسيا ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل كوقود للمحركات.
وأضاف البيان أن وزير البترول المصري طارق الملا بحث مع نظيره الروسي نيكولاي شولجينوف "إمكانية زيادة أعمال الشركات الروسية العاملة في قطاع البترول المصري في ظل الانطلاقة التي يحققها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة جراء ذلك"، وذلك خلال مشاركتهما في قمة الدول المصدرة للغاز والتي أقيمت في الدوحة اليوم.
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