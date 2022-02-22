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وزير الطاقة الإماراتي: أسعار النفط تحركها العوامل الجيوسياسية 

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سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
نفط وغاز

وزير الطاقة الإماراتي: أسعار النفط تحركها العوامل الجيوسياسية

سهيل المزروعي تعليقا على عودة محتملة لإمدادات إيران: لا يمكن التعليق على شيء لم يتم

الدوحة – رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن أسعار النفط تحركها العوامل الجيوسياسية لا العرض والطلب.

وأضاف المزروعي على هامش مؤتمر لمصدري الغاز في الدوحة: "إنها ليست قضية عرض وطلب، وإنما قضية جيوسياسية".

بشأن عودة إمدادات إيران المحتملة إلى السوق، قال: "إنه لا يمكن التعليق على شيء لم يتم وسنرى عندما يتم التوصل لاتفاق نووي".

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وارتفع خام برنت مقترباً من 99 دولاراً للبرميل، وموسعاً مكاسبه هذا العام إلى 26%.

وجاءت مكاسب اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بجمهوريتين انفصاليتين نصبتا ذاتيا في شرق أوكرانيا، وخطّط لإرسال "قوات حفظ سلام" إلى المنطقة في تصعيد دراماتيكي للصراع.

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