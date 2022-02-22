نفط وغاز
وزير النفط العراقي: العرض والطلب بسوق الخام في توازن
عبد الجبار: سيتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله في الاجتماع المقبل لـ "أوبك+"
قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر إقليمي لمصدري الغاز في الدوحة، إن العرض والطلب على النفط الخام بالسوق في توازن حاليا.
وقال في العاصمة القطرية، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال إنتاج النفط في الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين منهم روسيا، بعد تلقي دراسات بحثية في السابع من مارس.
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