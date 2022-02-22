.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير النفط العراقي: العرض والطلب بسوق الخام في توازن

  • الخط
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
نفط وغاز

وزير النفط العراقي: العرض والطلب بسوق الخام في توازن

عبد الجبار: سيتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله في الاجتماع المقبل لـ "أوبك+"

الدوحة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر إقليمي لمصدري الغاز في الدوحة، إن العرض والطلب على النفط الخام بالسوق في توازن حاليا.

وقال في العاصمة القطرية، إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال إنتاج النفط في الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين منهم روسيا، بعد تلقي دراسات بحثية في السابع من مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي
اكتشف المزيد