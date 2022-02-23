النفط الروسي يتداول بأكبر خصومات سعرية منذ 11 عاماً
على خلفية التوترات الأوكرانية
يتداول خام نفط الأورال الروسي بأكبر خصومات سعرية منذ 11 عاماً، حيث يخشى التجار من الكيفية التي ستؤول إليها الأزمة الأوكرانية.
وعرضت مجموعة Trafigura لتجارة السلع والذراع التجارية لشركة Lukoil PJSC الخام الروسي بسعر أقل من خام برنت القياسي الذي يقترب من 100 دولار بنحو 6.3 دولار للبرميل.
وتشير تداولات الأورال إلى مدى التراجع الحاد في القيمة النسبية للنفط الروسي الذي يتم تسليمه إلى أوروبا، حيث يراقب التجار بحذر الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتعطيل تدفق صادرات النفط الروسية، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن روسيا بدأت "غزوا" لأوكرانيا، وأعلن عقوبات شاملة على أحد البنوك الروسية الكبرى VEB والمصرف العسكري.
وستمنع العقوبات المؤسسات المالية الأميركية من معالجة المعاملات الخاصة بـ VEB والمصرف العسكري. سيؤدي هذا إلى منع البنوك فعليا من المعاملات التي تنطوي على الدولار الأميركي، العملة الاحتياطية العالمية.
وأعلن بايدن عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على الديون السيادية لروسيا.
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