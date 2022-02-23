وزير الاقتصاد الألماني: بالإمكان الاستغناء عن الغاز الروسي

قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل إذا لزم الأمر.

وأضاف روبرت هابيك ردا على سؤال حول هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو بـ"جمهوريتين" انفصاليتين في شرق أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية "نعم، ذلك ممكن".

وقال الوزير "إذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماما يوما ما، سيتسبب ذلك في البداية بـ"فجوة كبيرة" يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من "ارتفاع في سعر الغاز".

لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير.

وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70 % من إجمالي شحنات الغاز.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز القادم من روسيا "نورد ستريم 2" رداً على اعتراف الكرملين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت العام الماضي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأصبحت الولايات المتحدة هذا العام أصبحت الأكبر في العالم من حيث طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال، متجاوزة أستراليا وقطر، مع قيامها بتطوير مصانع جديدة للغاز المسال وإنتاج وفير من الغاز الطبيعي من المكامن الصخرية.

وجاء الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العام الماضي، 26% من الولايات المتحدة و24% من قطر و20% من روسيا.