وكالة الطاقة الدولية تراقب بقلق تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تراقب بقلق متزايد تصريحات روسيا بشأن أوكرانيا، مؤكدة استعداد الأعضاء للعمل بشكل جماعي لضمان تزويد أسواق النفط العالمية بإمدادات كافية.

وأشارت وكالة الطاقة إلى أن تأثير التطورات الأخيرة على سوق النفط ليس واضحا بعد، إلا أن ما يقرب من 250 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الروسية عبر أوكرانيا لتزويد هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالطاقة معرضة للخطر.

يُشار إلى أن إجمالي مخزونات النفط للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بلغ 4.2 مليار برميل في نهاية ديسمبر ، مع 1.5 مليار برميل تحتفظ به الحكومات كاحتياطي للطوارئ.