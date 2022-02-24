مالكو ناقلات النفط يتجنبون الخام الروسي وسط أزمة أوكرانيا

يتجنب مالكو ناقلات النفط عرض سفنهم لنقل الخام من روسيا، انتظاراً لمعرفة العقوبات التي قد تواجهها البلاد بعد غزو أوكرانيا.

وقال سمساران وثلاثة من أصحاب السفن، إن المالكين غير مستعدين حالياً لتقديم عروض لنقل البراميل الروسية. وأشار المالكون إلى أن تكاليف نقل البضائع النفطية منخفضة للغاية على أي حال، مما يجعل نقلها لا يعادل المخاطرة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وتعتمد روسيا على الناقلات لنحو ثلثي صادراتها من الخام، مما يعني أن أي تعطيل مطول للشحن سيكون أكثر خطورة.

وشهدت مبيعات النفط الروسي أكبر نسبة خصومات منذ سنوات من سعر الخام القياسي، وسط قلق التجار من كيفية سير الوضع في أوكرانيا.

يأتي ذلك، فيما يهدد الغرب بفرض مزيد من العقوبات بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً في أنحاء أوكرانيا وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بـ "نزع السلاح" من البلاد واستبدال قادتها، مما تسبب في أسوأ أزمة أمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، قال العضو المنتدب في وسيط التأمين البحري لاتيتيود بروكرز، أندرو بروكر، إن الشركات التي من المقرر أن تنفذ عقوداً في البحر الأسود ستجد نفسها الآن في موقف صعب لتقرير ما إذا كانت ستعمل أو ستتراجع، ولكل من الخيارين عواقب باهظة الثمن.

وفيما سترفض شركات التأمين تغطية رحلة قد تعتبر انتهاكاً للعقوبات قريباً، من ناحية أخرى، يؤدي عدم الوفاء بالعقود أيضاً إلى خطر التقاضي.