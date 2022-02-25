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اليابان: سنقوم بالسحب من احتياطيات النفط بالتعاون مع وكالة الطاقة ودول أخرى

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط
نفط وغاز

اليابان: سنقوم بالسحب من احتياطيات النفط بالتعاون مع وكالة الطاقة ودول أخرى

طوكيو تخطط بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين

طوكيو - رويترز

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قالت اليابان اليوم الجمعة إنها ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط أيضا لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار النفط أمس الخميس وارتفع برنت فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 قبل أن يقلص مكاسبه، بعد أن فاقم هجوم روسيا على أوكرانيا القلق حيال تعطلات لإمدادات الطاقة العالمية.

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وشنت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا من البر والجو والبحر في أكبر هجوم لدولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 2.3 %، لتسجل عند التسوية 99.08 در للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق في جلسة الخميس إلى 105.08 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 71 سنتا، أو 0.8 %، إلى 92.81 دولار للبرميل بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 100.54 دولار.

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