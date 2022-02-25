مسؤول: إغلاق حقل غرب القرنة2 النفطي بالعراق بسبب أعمال صيانة

قال مسؤول مطلع على العمليات في حقل غرب القرنة2 النفطي اليوم الجمعة إن العراق أغلق الحقل مؤقتا بسبب أعمال صيانة حتى الثاني من مارس/آذار على أقرب تقدير.

وأضاف المسؤول أن الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة وربط خطوط أنابيب جديدة.

وتحدث المسؤول بشرط عدم ذكر هويته لأنه غير مخول بالإدلاء ببيانات إلى وسائل الإعلام.

وقال المسؤول في البداية إن الحقل سيستأنف الإنتاج في الثاني من مارس/آذار ثم أضاف أنه قد يكون بين الثاني والعاشر من الشهر.

ينتج غرب القرنة2 حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وصدر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير كانون الثاني وفقا لبيانات وزارة النفط.

وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز إن العراق سيعوض لاحقا النقص في الإنتاج.

وذكرت مجلة (إيراك أويل ريبورت) في وقت سابق أن إغلاق حقل غرب القرنة2 سيستمر حتى 14 مارس/آذار.