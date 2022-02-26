أسعار النفط تنهي الأسبوع مرتفعة 5%.. وبرنت عند 97.9 دولار

انخفضت أسعار النفط الجمعة بعد زيادات حادة في بداية الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/نيسان 1.15 دولار أو 1.2 %، ليغلق على 97.93 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولار. وانخفض تعاقدات برنت لشهر مايو/أيار 1.30 دولار أو 1.4%، إلى 94.12 دولار.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.3 %، ليغلق على 91.59 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع خام برنت نحو 4.7 %، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع بنحو 0.6 %.

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا أمس الخميس الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

ويعد هذا أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية مما دفع عشرات الآلاف إلى النزوح من ديارهم.

وردا على الغزو فرض الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة عقوبات أول أمس الخميس، وهي إجراءات تهدف لعرقلة قدرة روسيا على استخدام العملات الرئيسية فضلا عن عقوبات على بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.

كما فرضت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل خطوة اتخذتها ألمانيا بوقف رخصة تطوير خط أنابيب غاز روسي بتكلفة 11 مليار دولار.

لكن مسؤولا أميركيا قال إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات.

وقال بايدن أيضا إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على الإفراج المشترك عن كميات إضافية من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية.

وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان.