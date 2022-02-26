.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إغلاق مصفاة نفط شمال أوكرانيا تحسباً لأعمال عدائية

  • الخط
الانفجارات في كييف تتلاحق.. والرئيس الأوكراني: لن نخسر عاصمتنا
الصورة من أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

إغلاق مصفاة نفط شمال أوكرانيا تحسباً لأعمال عدائية

نافتوجاز الأوكرانية: منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل على نحو طبيعي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة نافتوجاز الأوكرانية، اليوم السبت، إنها أغلقت مصفاة شبلينسكي النفطية بسبب مخاوف مرتبطة بالأعمال العدائية.

وأضافت نافتوجاز، أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل على نحو طبيعي، وفقا لما نقلته رويترز.

وهاجمت القوات الروسية أهدافًا في جميع أنحاء أوكرانيا بعد أن أمر بوتين ببدء عملية عسكرية، وقال إن روسيا لا تخطط "لاحتلال" جارتها، لكن هذا الإجراء كان "ضروريًا" بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وحلفاؤها "الخط الأحمر" لروسيا من خلال توسيع تحالف الناتو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟ تعتمده 200 دولة.. ما هو نظام سويفت؟
اكتشف المزيد