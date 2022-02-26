روسيا و أوكرانيا
إغلاق مصفاة نفط شمال أوكرانيا تحسباً لأعمال عدائية
نافتوجاز الأوكرانية: منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل على نحو طبيعي
قالت شركة نافتوجاز الأوكرانية، اليوم السبت، إنها أغلقت مصفاة شبلينسكي النفطية بسبب مخاوف مرتبطة بالأعمال العدائية.
وأضافت نافتوجاز، أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل على نحو طبيعي، وفقا لما نقلته رويترز.
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وهاجمت القوات الروسية أهدافًا في جميع أنحاء أوكرانيا بعد أن أمر بوتين ببدء عملية عسكرية، وقال إن روسيا لا تخطط "لاحتلال" جارتها، لكن هذا الإجراء كان "ضروريًا" بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وحلفاؤها "الخط الأحمر" لروسيا من خلال توسيع تحالف الناتو.
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