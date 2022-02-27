نفط وغاز
اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي غداً
للغاز الروسي نصيب كبير من إمدادات الطاقة في ألمانيا والمجر وإيطاليا
يعقد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في بروكسل الاثنين، وفق ما أعلنت فرنسا، في ضوء اعتماد عدد من دول التكتل بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي.
وجاء في بيان رسمي أن وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي ستترأس المحادثات التي تعقد بعد الظهر الاثنين.
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وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكنها لم تشمل الطاقة ونظام "سويفت" المصرفي للتبادلات المالية.
وللغاز الروسي نصيب كبير من إمدادات الطاقة في ألمانيا والمجر وإيطاليا.
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