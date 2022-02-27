القصف الروسي يضرم النيران في أنابيب الغاز الأوكرانية ومخزن للنفط

استمرت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا دون انقطاع اليوم الأحد، وسط تقارير عن اشتعال النيران في خط أنابيب في خاركيف مع دخول القوات الروسية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وضربت الصواريخ الباليستية الروسية أيضاً مدينة فاسيلكيف، جنوب العاصمة كييف، واشتعلت النيران في مخزن للمنتجات النفطية، وفقاً لوزارة الدفاع الأوكرانية. فيما لم ترد تفاصيل عن سقوط ضحايا. كما تم قصف خط أنابيب للغاز في فاسيلكيف على بعد 30 كلم من كييف.

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وأبلغت خدمات الطوارئ عن عدم وجود تهديد للمجتمعات المحلية من الحريق في المنشأة الواقعة في قرية كرياتشكي.

من جانبها، قالت شركة غازبروم الروسية – مورّد الوقود إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية، إن نقل الغاز يسير كالمعتاد. فيما قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن الضغط في النظام لا يشير إلى حدوث خلل كبير، مضيفاً أن "التقييم البصري محدود بسبب العمليات العسكرية المكثفة في المدينة".

وأضاف مشغل الشبكة في أوكرانيا، أن شبكة الغاز الأوكرانية واصلت إمداد العملاء حتى الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وقالت الشركة إنها قد تجري تغييرات على النظام لتقليل مخاطر الحوادث في المناطق التي تحدث فيها الأعمال العدائية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واستمر القتال في كييف وأنحاء أوكرانيا، لليوم الرابع على غزو أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن نحو ثلث صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا تتم عبر أوكرانيا.