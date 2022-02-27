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رئيس "سوناطراك" الجزائرية: مستعدون لدعم شركائنا الأوروبيين

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سوناطراك
نفط وغاز

رئيس "سوناطراك" الجزائرية: مستعدون لدعم شركائنا الأوروبيين

قال إن الشركة ستظل موردا يُعتمد عليه للغاز للسوق الأوروبية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، اليوم الأحد، إن الشركة ستظل موردا يُعتمد عليه للغاز للسوق الأوروبية، ومستعدة لدعم شركائها الأوروبيين في المواقف الصعبة، وفق ما نقلته "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك: "لدينا قدرة غير مستغلة على أنبوب الغاز العابر للمتوسط والرابط بين الجزائر وإيطاليا، ويمكن استغلالها لزيادة حجم التموين للسوق الأوروبية".

في وقت سابق، أكدت شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة غازبروم، أن صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا مستمرة بشكل طبيعي، تماشيا مع طلبات العملاء.

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وأضافت أن طلبات الحصول على الغاز عبر هذا الطريق بلغت 107.5 مليون متر مكعب حتى يوم الأحد.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 35% من وارداته من الغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي أكثر من غيرها. وقد أدت التوترات بشأن أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت العام الماضي.

ويستبعد الخبراء اللجوء إلى استراتيجية أكثر صرامة بشأن الطاقة الروسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

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