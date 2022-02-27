روسيا: صادرات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعي

قالت شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة غازبروم اليوم الأحد، إن صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا مستمرة بشكل طبيعي، تماشيا مع طلبات العملاء.

وأضافت أن طلبات الحصول على الغاز عبر هذا الطريق بلغت 107.5 مليون متر مكعب حتى يوم الأحد.

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ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 35% من وارداته من الغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي أكثر من غيرها. وقد أدت التوترات بشأن أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت العام الماضي.

ويستبعد الخبراء اللجوء إلى استراتيجية أكثر صرامة بشأن الطاقة الروسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.