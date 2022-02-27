مصادر: أوبك بلس قد تستمر في سياستها الحالية لإنتاج النفط في أبريل
بزيادة 400 ألف برميل
قالت مصادر إن أوبك بلس قد تستمر في سياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل، وفقا لرويترز.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفة باسم "أوبك+"، الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال شهر مارس.
وواجهت المنظمة وحلفاؤها التي تنتج أكثر من 40%، من إمدادات النفط العالمية، دعوات من الولايات المتحدة والهند وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.
وبسبب غزو روسيا لأوكرانيا، شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، ووصل خام برنت خلاله إلى 105 دولارات.
وتراجعت أسعار النفط أمس إلى ما دون الـ100 دولار، بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.
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