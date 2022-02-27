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البيت الأبيض: معاقبة روسيا بمجال الطاقة "على الطاولة"

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أميركا وبايدن

البيت الأبيض: معاقبة روسيا بمجال الطاقة "على الطاولة"

الولايات المتحدة تتهم الرئيس فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات"

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن معاقبة روسيا بمجال الطاقة مطروحة "على الطاولة"، فيما يدرس تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

واتهمت الولايات المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات"، بعدما وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب وسط الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر محطة "إيه بي سي" التلفزيونية، عندما سئلت عن إعلان موسكو: "هذا نمط رأيناه لدى الرئيس بوتين طوال فترة هذا الصراع، وهو فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان"، وفق ما نقلته فرانس برس.

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