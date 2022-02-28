البحرين تعيد صياغة استراتيجية الطاقة.. وتدرس طرح "نوغاهولدينغ"

تدرس البحرين تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص في بعض أصول النفط والغاز، إذ تتطلع إلى فتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى منذ عقود.

ومن المقرر أن تعين الشركة القابضة للنفط والغاز، نوغاهولدينغ Nogaholding، مستشارين ماليين وقانونيين، للعمل على استراتيجية وطنية للطاقة، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة مارك توماس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ".

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وقال توماس: "كل شيء مطروح على الطاولة بالنسبة لنا"، ويمكن للشركة أن تنظر في بيع حصص إلى مستثمرين من القطاع الخاص أو طرح أسهم للعموم.

وستتبع البحرين استراتيجية مماثلة لجيرانها الأكبر، السعودية والإمارات، إذ تم طرح حصة في شركة أرامكو في عام 2019، تبعها بيع حقوق التأجير لبعض خطوط الأنابيب إلى مستثمرين، وهو نفس النهج الذي اتبعته شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

تنتج البحرين نحو 200 ألف برميل نفط يوميا مقارنة بنحو 10 ملايين برميل يوميا للسعودية و2.9 مليون برميل يوميا لدولة الإمارات. وتمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز شركة "بابكو"، والتي تعمل على مشروعات تطوير بقيمة 6 مليارات دولار، وخط أنابيب لاستيراد النفط الخام من السعودية.

قال توماس: "سنقوم خلال الأشهر الستة المقبلة بتطوير استراتيجية الطاقة الوطنية والاستراتيجية التشغيلية لـ نوغاهولدينغ، وبحلول الربع الثالث ستكون لدينا صورة واضحة جداً عن القرار النهائي". وأضاف: "سنكون قد أجرينا تحليلاً مالياً عميقاً يمكننا من خلاله تحديد المكان الذي قد نرغب في تحقيق الدخل منه".

تم تعيين توماس، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Nogaholding في أكتوبر وكان سابقاً رئيس مكتب الرئيس التنفيذي في BP Plc.

وأكد أن الشركة تواصل أيضاً العمل على تقييم اكتشاف جديد للنفط الصخري أعلنت عنه البحرين في عام 2018 - حوض خليج البحرين. وستقوم الشركة بإجراء المزيد من الأبحاث للمساعدة في جلب شريك دولي لتطوير هذا المجال.

قال توماس إن نوغاهولدينغ تعمل أيضاً على إعادة تمويل قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، والذي يتضمن بعض أهداف البيئة والاستدامة والحوكمة.