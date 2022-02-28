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الطلب النفطي بأميركا يرتفع 10% في ديسمبر إلى 20.8 مليون برميل يومياً

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النفط الأميركي الخام الأميركي
النفط الأميركي - (تعبيرية)
نفط وغاز

الطلب النفطي بأميركا يرتفع 10% في ديسمبر إلى 20.8 مليون برميل يومياً

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأميركي تراجع 206 آلاف برميل يومياً إلى 11.57 مليون

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الاثنين، إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا، مع اقتراب إمدادات المنتجات النفطية من 21 مليون برميل يوميا.

وقفز إجمالي الطلب 10% في ديسمبر/كانون الأول 2021 عن مستواه قبل عام إلى 20.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019، وفق رويترز.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، تراجع إنتاج النفط الأميركي حوالي 206 آلاف برميل يوميا إلى 11.57 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت صادرات الخام إلى 3.45 مليون برميل يوميا.

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