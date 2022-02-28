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تجار: مشترو النفط الروسي يواجهون صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن

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نفط روسيا
نفط روسيا
روسيا و أوكرانيا

تجار: مشترو النفط الروسي يواجهون صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن

واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع

موسكو – رويترز

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قال تجار اليوم الاثنين إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا.

وقال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق، لتحميل البضائع بعد العاشر من مارس/آذار في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.

وفرضت العديد من الدول يتقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.

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وارتفعت العقود الآجلة للنفط تسليم أبريل، بنحو 5% خلال تداولات اليوم، إذ وصل خام برنت إلى 102.75 دولار للبرميل مقلصا بذلك بعض المكاسب التي حققها في الصباح، فيما ارتفع الخام الأميركي نايمكس بنسبة 5.14% إلى 96.3 دولار للبرميل.

وقفزت عقود الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 36% خلال تداولات، اليوم الاثنين، وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأميركية بنسبة 1.99% اليوم، كما ارتفعت عقود غاز التدفئة الأميركي بنسبة 3.97%.

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