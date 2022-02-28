روسيا تلوح بورقة الطاقة.. قطع الغاز عن أوروبا في حال تطبيق العقوبات

قال السفير الروسي بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، إن بلاده ستوقف ضخ الغاز إلى أوروبا إذا طبقت العقوبات على موسكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتد فيه العقوبات على روسيا والحصار الاقتصادي الذي تواجه من دول العالم بعد غزوها للأراضي الأوكرانية.

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وأحدث هذه العقوبات ما أعلنته كوريا الجنوبية وسنغافورة عن عزمهما تطبيق عقوبات على روسيا، ومنها حظر بيع منتجات استراتيجية لموسكو ومنعها من استخدام نظام سويفت العالمي.

ويعد تصريح بوريسينكو، أول تصريح رسمي يلوح باستخدام الغاز في الحرب الدائرة بشرق أوروبا، إذ إن أوروبا تعتمد بشدة على الغاز الروسي بنسبة تصل إلى 35% في المتوسط، إلا أن بعض دول أوروبا تعتمد بنسبة تصل إلى 100% على الغاز الروسي، في حين تعتمد ألمانيا على 50% من هذا الغاز.

وهبط الروبل الروسي بأكثر من 41% أمام الدولار، في أول تعاملات، اليوم الاثنين، بعد إعلان الدول الغربية عزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت.

وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77%، أمام الروبل.

وأعلنت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الساعات الماضية، بهدف عزل واستبعاد عشرات المصارف الروسية من نظام "سويفت" المالي العالمي، بعد عقوبات قاسية عليها إثر الصراع الروسي الأوكراني.

فيما اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن من شأن تلك العقوبات أن تجعل "روسيا منبوذة ومشلولة"، وفق تعبيره.

تستخدم هذا النظام المالي للتحويلات أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم.