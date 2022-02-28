أسعار النفط تقفز 7 دولارات.. وخام برنت يتخطى 105 دولار
أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بأكثر من 1% إلى 1910 دولارا
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 5٪، وتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين حيث يراقب المستثمرون الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% إلى 99.10 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.
وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.
تم تداول الذهب الفوري، الذي يعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين عند 1.910.84 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 1.23٪.
وتراجعت الأسواق في الصين ، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.54٪، وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.87٪.
وتراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.28٪، بينما استقر مؤشر Topix تقريبًا.
وفي كوريا الجنوبية، محا مؤشر كوسبي أيضًا خسائره ليرتفع بنسبة 0.14٪ ، وتقدم مؤشر كوسداك بنسبة 0.49٪.
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