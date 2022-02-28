نفط وغاز
وكالة الطاقة الدولية تبحث تداعيات الغزو الروسي على إمدادات النفط
فاتح بيرول: أعضاء الوكالة سينظرون في تحقيق استقرار أسواق الطاقة
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن الوكالة ستعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا غدا الثلاثاء لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.
وأضاف بيرول في تغريدة على تويتر: "سنعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا غدا لبحث تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على المعروض النفطي وكيف يمكن لأعضاء وكالة الطاقة الدولية لعب دور في تحقيق استقرار أسواق الطاقة".
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وقد تعهدت الوكالة التي مقرها باريس بحماية أمن الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
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