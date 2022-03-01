إكسون موبيل تبدأ بسحب موظفيها الأميركيين من روسيا

قررت إكسون موبيل، البدء بسحب موظفيها الأميركيين من عمليات النفط و الغاز التابعة للشركة في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا.

وتدير إكسون موبيل ثلاثة حقول نفط وغاز بحرية كبيرة في جزيرة سخالين.

مادة اعلانية

وتقوم الشركة التي تعمل في حقول النفط والغاز الروسية منذ عام 1995، وتتعرض لضغوط لقطع العلاقات معها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لما نقلته رويترز.

وهذا الأسبوع، قررت شركات نفط كبرى مثل (بي بي البريطانية وإيكونور النرويجية، وشل) سحب استثماراتها من روسيا، ووقف العمليات.

منشآت سخالين التي تديرها إكسون بدأ الإنتاج منها في عام 2005، وتمثل واحدة من أكبر الشركات المنفردة الاستثمارات المباشرة في روسيا، ويصل إنتاج المنطقة ما يعادل 300 ألف برميل يوميا من النفط والغاز.