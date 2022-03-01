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السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط والالتزام باتفاق أوبك+

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السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط والالتزام باتفاق أوبك+

بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي عبر الهاتف اتفاق أوبك+ النفطي

دبي - العربية.نت

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أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على استقرار أسواق النفط والالتزام باتفاق أوبك+.

وكانت وكالات أنباء روسية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اتفاق أوبك+ النفطي، وتعهدا بمواصلة التنسيق في ما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية.

وتجتمع أوبك+ المؤلفة من منتجين رئيسيين، عبر الإنترنت غدا الأربعاء، لبحث سياسة إنتاج النفط.

يأتي ذلك فيما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.

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