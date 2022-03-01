رويترز: "أدنوك" الإماراتية ستزود مشترين آسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها

قالت مصادر تجارية لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض المشترين في آسيا بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من الخام في أبريل، وثابتة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

ودخلت أسواق النفط العالمية في حالة من الفوضى وتباطأت التجارة، بعد أن أوقفت بعض البنوك تمويل النفط الروسي بينما ارتفعت أسعار الشحن.

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وتأتي مخصصات "أدنوك" قبل اجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأربعاء، حيث ستقرر المجموعة ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل.