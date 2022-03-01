روسيا و أوكرانيا
شل تعلن التخارج من مشاريعها المشتركة في روسيا
من بينها مشروع نورد ستريم 2
أعلنت شركة شل التخارج من مشاريعها المشتركة في روسيا ومن بينها مشروع نورد ستريم 2 nordstream ومشروع ساخالين 2 Sakhalin-2 للغاز المسال التي تمتلك فيه حصة 27.5% فيما تمتلك غاز بروم حصة 50%.
وقالت شل إن قرار الانسحاب من المشاريع المشتركة في روسيا سيؤدي إلى تجنيب مخصصات مضيفة أن لديها أصولا بنحو 3 مليارات دولار في المشاريع بنهاية عام 2021.
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يأتي إعلان شل بعد يوم من إعلان بي بي BP انسحابها من شركة "روسنيفت" الروسية التي تمتلك فيها نحو 20% ما قد يكلف الشركة 25 مليار دولار. وكانت شركة Equinor النرويجية المملوكة بالأغلبية من قبل الحكومة النرويجية إنها ستبدأ في سحب استثماراتها من مشاريعها المشتركة في روسيا.
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