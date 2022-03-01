صادرات العراق النفطية ترتفع إلى 3.314 مليون برميل يومياً في فبراير
يزيد العراق إنتاجه من الخام على أساس شهري بموجب اتفاق أوبك بلس
قالت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات البلاد من النفط الخام ارتفعت إلى 3.314 مليون برميل في اليوم في فبراير، بعدما بلغت 3.2 مليون برميل يوميا في يناير.
وزادت إيرادات العراق من الصادرات النفطية الشهر الماضي أيضا إلى 8.54 مليار دولار، حيث سجل متوسط سعر البرميل 92.08 دولار، ارتفاعا من 8.27 مليار دولار ومتوسط سعر سجل 83.25 دولار في يناير، وفق رويترز.
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ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بأسعار النفط إلى تجاوز 100دولار للبرميل.
ويزيد العراق إنتاجه من الخام على أساس شهري بموجب اتفاق مع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين مثل روسيا.
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