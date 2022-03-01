وزير إسباني: الجزائر مستعدة لتزويد أوروبا بالمزيد من الغاز

قال وزير إسباني، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر مستعدة لتزويد أوروبا بالمزيد من الغاز في حال تأثر الإمدادات الروسية أو انقطاعها.

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي بنحو 35%، وقال محللون إنه من الصعب أن يعوض أي من منتجي الغاز في العالم أوروبا عن الغاز الوارد من روسيا، وفي أفضل الأحوال قد يستطيع أكبر موردي الغاز في العالم تعويض القارة العجوز عن 15% فقط من الغاز الروسي.

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وأسواق الطاقة في حالة من الاستنفار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قفزت أسعار النفط لتتعدى حاجز 100 دولار للبرميل، فيما يشهد الغاز الطبيعي ارتفاعات أكبر وسط مخاوف من قطع الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا.